Flamengo campeão, aniversário de Zico! ' Feliz Natal ' para todos

Quase 64 mil pessoas – que torcida incrível! – para Flamengo 3 a 0 Madureira em um sábado de praia. Pois é. O Flamengo – enfim – começou a temporada cumprindo a obrigação que o orçamento e a infraestrutura que ostenta há algum tempo exigem: conquistando a Taça Guanabara. Pela 24ª vez desde 1970. O Vasco tem 13, o Fluminense 12, o Botafogo oito, América, Americano e Volta Redonda uma. É o primeiro título rubro-negro desde 29 de outubro de 2022, ou seja, em 16 meses.

O confronto, no entanto, não permitiu qualquer projeção para a sequência do Estadual, pois houve uma diferença abissal entre as equipes que jogaram hoje, e não se sabe sequer qual será o adversário das semifinais. É possível afirmar, por ora, apenas o óbvio: se enfrentar o Nova Iguaçu, o Flamengo, em duas partidas, não terá nenhuma possibilidade de ser derrotado, mas diante de Fluminense ou Vasco não haverá favorito.

Na realidade, o grande problema do Flamengo em 2024 é a maldita Copa América – 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos – que levará um punhado de jogadores, brasileiros e estrangeiros ao longo das disputas do Brasileiro, Copa do Brasil e da Libertadores. Este torneio intercontinental vagabundo deixará o Rubro-Negro – que não tem reservas do nível de titulares – à deriva em alto mar.

Flamengo, ataque contra defesa

Hoje um jogo de ataque contra defesa. O Flamengo dominou desde o começo, e o Madureira, que trocou de técnico – Daniel Néri por Alberto Tenan – na véspera, mal passava da metade do campo. Apesar disso, mais preocupado em driblar o calor carioca que o adversário, o time da Gávea não criou muitas chances. Arrascaeta fez 1 a 0 aos 19 minutos, após cabeçada de Bruno Henrique, e aguardou que mais oportunidades surgissem com naturalidade.

A próxima apareceu aos seis minutos da etapa derradeira, quando o zagueiro Arthur cometeu um dos erros básicos do futebol, ao tentar passe cruzado à meia altura, à frente da área. Pedro interceptou a bola, cobriu Mota com uma chilena, e tocou para a meta vazia: 2 a 0.

Aniversário de Zico é Natal para a Nação

Logo depois, veio o primeiro pacote de mudanças, e o Flamengo passou a jogar com onze, pois Luiz Araújo foi substituído por Éverton Cebolinha, que sofreu falta de Wagninho, para a cobrança correta de Léo Pereira, à esquerda de Douglas Lima, aos 24: 3 a 0. Restava apenas o fim da coisa. E assim se fez. Taça GB é título sim, pois os outros, quando ganham, colocam o pôster na parede.

Amanhã Zico faz 71 anos de idade. Feliz Natal para todos.

