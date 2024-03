Cruzeiro volta a se irritar com a Adidas após outro vazamento de uniforme

Novo capítulo! O Cruzeiro novamente tem desgaste na relação com a Adidas. Isso porque o clube se irritou com mais um vazamento de uniforme, dessa vez da primeira camisa para a atual temporada. A Raposa se indignou também pelo fato de a fornecedora de material esportivo colocar a peça à venda antes do lançamento oficial, programado para esta terça-feira (05).

Este é o quinto ano consecutivo que tal cenário ocorre. Ou seja, desde que o clube mineiro assinou contrato com a Adidas, no caso em 2020, teve seus uniformes divulgados antes da data prevista. Houve vazamento de todos os modelos do primeiro ano de vínculo, de 2022 e 2023.

Neste último ano em questão, a camisa branca foi exibida durante um evento promovido pela Adidas em São Paulo. Na oportunidade, o cantor Samuel Rosa, que é torcedor do Cruzeiro, foi ao palco com a vestimenta. Aliás, havia um planejamento que o lançamento da peça ocorresse alguns dias depois.

Vale ressaltar que também houve divulgação dos uniformes desde o início da parceria através de alguns conselheiros do clube e torcedores. Alguns meses após se tornar proprietário da SAF da Raposa, em 2022, Ronaldo demonstrou descontentamento com a situação.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro bate Uberlândia e confirma primeiro lugar geral do Mineiro

“Diminuiu um pouco o impacto da empresa sobre a nova camisa. Houve erro de logística e organização da Adidas para passar para os lojistas. Passaram antes do tempo. Algum lojista pegou e vazou a foto antes de a gente anunciar. Uma pena que diminuiu o impacto. Vamos trabalhar para que isso não possa acontecer”, apontou o dono da SAF do clube celeste.

Novo uniforme do Cruzeiro

A nova camisa do Cruzeiro para a atual temporada faz referência aos uniformes de 1992 e 1995, quando era patrocinado pela Finta. Isso porque o modelo contará com as cincos estrelas como forma de identificação à equipe em vez do escudo, além de formas geométricas triangulares.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook