Cristiano Ronaldo já teria data para se aposentar

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo está na reta final da carreira. O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, já teria, então, data para se aposentar. É o que garantiu a mulher do craque português, Georgina Rodríguez, durante uma conversa informal, vazada na Paris Fashion Week.

“Cristiano (Ronaldo), mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei”, adiantou Georgina.

A aposentadoria é um assunto pouquíssimo mencionado na pauta do jogador lusitano. Em outubro de 2023, no entanto, o português falou sobre o tema.

“Algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto no pessoal quanto profissional, fazem com que agora pense em curto prazo. Não consigo pensar se vou jogar até os 41 ou 42. Não me coloco essas metas. É desfrutar o momento”, pontuou.

Aliás, o atacante tem vínculo com o Al-Nassr até 2025. Segundo a imprensa inglesa, ele pediu aos sauditas uma renovação até 2027 para jogar a sua última Copa do Mundo, em 2026, no México, Estados Unidos e Canadá.

No ano passado, Ronaldo anotou 54 gols, sendo o máximo goleador do planeta. Ele, assim, superou nomes como Mbappé (Paris Saint-Germain), Haaland (Manchester City) e Kane (Bayern de Munique).

