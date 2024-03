Athletico fecha com Cuca para ser o novo treinador da equipe

O Athletico agiu rapidamente e já conseguiu fechar com Cuca para ser o novo treinador da equipe. As conversas iniciaram na madrugada de domingo para esta segunda (04), evoluíram e as partes chegaram a um acordo por um contrato até o final da temporada. O profissional era a prioridade do presidente, Mário Celso Petraglia, desde o último ano para comandar a equipe no centenário do clube.

A comissão do treinador, formada pelos auxiliares auxiliares Cuquinha e Daniel Cerqueira, também passam a trabalhar no clube. Vale ressaltar que a contratação do treinador não era uma decisão absoluta dentro do Furacão. O Rubro-Negro paranaense até fez uma sondagem a Mano Menezes. Contudo, ele está em viagem no exterior.

Cuca é o nosso novo técnico para a sequência da temporada 2024. O treinador inicia os trabalhos no CAT Caju nesta terça-feira, data de reapresentação do elenco rubro-negro. Os auxiliares técnicos Cuquinha e Daniel Cerqueira também vão compor a nova comissão técnica athleticana,… pic.twitter.com/tneBepsBzZ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 4, 2024

O Athetico procurou Cuca na última temporada. O comandante recusou o convite, pois argumentou que precisava solucionar questões particulares. Além do fato de que precisava retornar a um projeto potencialmente vencedor. Na ocasião, a atitude dele trouxe descontentamento ao clube.

Vale ressaltar que o nome do treinador ser ventilado nos clubes brasileiros, as respectivas torcidas demonstravam resistência. Afinal, o profissional recebeu a sentença de abuso e coação sexual quando ainda era jogador de futebol, em um episódio na Suíça. Posteriormente, o Tribunal de Berna, do país europeu, anulou a condenação. Com isso, o técnico admitiu a algumas pessoas que estão ligadas ao Furacão que estava apto a assumir o cargo se fosse novamente procurado.

Athletico pensou em Cuca depois de demissão de Turra

Após a demissão de Paulo Turra, em junho do ano passado, a diretoria do Athletico indicou Cuca como uma alternativa. A possibilidade causou publicações da torcedores a favor e contra sobre a chegada do treinador. A propósito, uma das opiniões que criticou tal possibilidade foi das ‘Atleticaníssimas’, uma torcida organizada exclusivamente de mulheres.

Primeira missão no Furacão

Os gestores do Rubro-Negro paranaense optaram pela demissão de Juan Carlos Osório mesmo com apenas uma derrota. Exatamente para o Londrina por 1 a 0, no último sábado (02), na partida de ida das quartas de final do Estadual, no Estádio do Café. Em seguida, o jogo de volta ocorre no próximo domingo (10), já sob o comando de Cuca.

Assim, o Furacão precisa de uma vitória com pelo menos dois gols de vantagem para garantir a vaga nas semifinais. Caso o triunfo seja por apenas um gol de diferença, a decisão será na disputa de pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook