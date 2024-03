Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir e escalações

Al-Hilal e Al-Ittihad entram em campo em nesta terça-feira (5), pelo jogo de ida das quartas de finais da Liga dos Campeões da Ásia. A partida será na Kingdom Arena, em Riad, às 15h (horário de Brasília). As equipes, aliás, voltam a se enfrentar após quatro dias, afinal, na última sexta-feira, o time de Jorge Jesus venceu a equipe de Marcelo Gallardo por 3 a 1, pelo Campeonato Saudita.

A partida de volta está marcada para o dia 12 de março, às 16h.Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Al-Ain e Al-Nassr.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida desta terça-feira.

Como chegam Al-Hilal e Al-Ittihad

Com 25 vitórias seguidas, o Al-Hilal pode se aproximar ainda mais de um recorde mundial. Afinal, se vencer a partida na Kingdom Arena, ficará a apenas um jogo de empatar com o The New Saints (2016), com 27 vitórias consecutivas. Para isso, Jorge Jesus terá que lidar, mais uma vez, com desfalques, entre eles Neymar. Em contrapartida, o treinador português terá o retorno de Aleksandar Mitrovic, que cumpriu suspensão na última partida.

Gallardo também contará com um reforço. O zagueiro Saad Al Mousa, que ficou fora da última partida por suspensão, retorna. Por outro lado, Benzema ainda é dúvida. O camisa 9, que não jogou no sábado por conta de lesão, tem presença incerta no confronto.

AL-HILAL X AL-ITTIHAD

Jogo de ida das quartas de finais da Liga dos Campeões da Ásia

Data: 05/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Kingdom Arena, em Riade (SAU)

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulayhi e Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Al Faraj; Malcom, Mitrovic e Al-Dawsari. Técnico: Jorge Jesus

Al-Ittihad: Al Muaiouf; Al Sahafi, Kadesh, Hegazy e Al Hawsawi; Kanté, Fabinho e Al Ghamdi (Al Farhan); Romarinho, Hamdallah e Sahafi (Benzema). Técnico: Marcelo Gallardo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.