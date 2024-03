Fluminense x Flamengo: saiba como comprar ingresso

O Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo. Os times se enfrentam no próximo sábado (09/03), às 21h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

O Fluminense é o mandante do primeiro jogo. Portanto, os sócios tricolores já podem comprar ingressos de forma online nesta terça-feira (05/03). A venda para os torcedores do Flamengo começa na quinta-feira (07/03). As entradas podem ser adquiridas no site “Futebol Card” ou nos pontos de venda físicos.





LEIA MAIS: Quem for eliminado entre Flamengo e Fluminense ficará quase 20 dias sem jogar

Fluminense x Flamengo

Todos os sócios tricolores que comprarem pela internet deverão entrar no estádio com QR Code dinâmico ou carteirinha de sócio. Portanto, não haverá retirada de ingresso.

Os sócios rubro-negros podem entrar no estádio com cartão ou ingresso físico. Os sócios que não tiverem carteirinha, devem retirar obrigatoriamente nos pontos de venda físicos.

O público geral deve obrigatoriamente retirar seu ingresso na bilheteria, mesmo se tiver comprado de forma online.

LEIA MAIS: Flamengo quer contratar Maycon, do Corinthians

Valores dos ingressos

SETOR SUL (FLUMINENSE)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 40

– Guerreiro – R$ 80

– Leste Raiz – R$ 100

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 48

– Guerreiro – R$ 96

– Leste Raiz – R$ 120

– Inteira – R$ 120

– Meia-entrada – R$ 60

– Sócios do Flamengo – R$ 60



SETOR LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 40

– Guerreiro – R$ 80

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

– Sócios do Flamengo – R$ 50

SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 80

– Guerreiro – R$ 160

– Leste Raiz – R$ 200

– Inteira – R$ 200

– Meia-entrada – R$ 100

– Sócios do Flamengo – R$ 100

SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 332,50

– Guerreiro / Leste Raiz – R$ 600

– Inteira – R$ 600

– Meia-entrada – R$ 332,50

– Sócios do Flamengo – R$ 332,50



SETOR NORTE (TORCIDA DO FLAMENGO)

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

– Sócios do Flamengo – R$ 50

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.