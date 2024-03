Santos negocia com o meia Danielzinho, do Mirassol

O Santos realizou uma sondagem e iniciou contatos para contratar o meia Danielzinho, do Mirassol. Ainda não há proposta na mesa pelo jogador, mas as conversas já começaram. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘Uol’ e confirmada pelo Jogada10.

O principal objetivo do Peixe com esta contratação é arrumar um reserva para Giuliano. Afinal, o veterano está lesionado desde o dia 29 de janeiro, perdeu oito jogos do Santos de lá para cá e o time ainda não se encontrou no setor. Seu substituto imediato é Cazares, que também esta no departamento médico. Assim, mais um jogador para a posição está sendo visto como bem-vindo.

O problema é que justamente o meio-campo é considerado o setor mais complexo para achar um jogador bom. Além disso, que se encaixe na realidade financeira do clube. Desta forma, Danielzinho aparece como um nome de baixo custo e com ótima técnica. Pelo Mirassol, o jogador marcou três gols e distribuiu três assistências em 43 jogos.

A janela de transferência se encerra nesta quinta-feira (07). Contudo, os clubes podem negociar e inscrever outros jogadores que disputaram o Estadual, mesmo após o fim do período de contratação e também após o término da competição. Assim, o Peixe não tem pressa de fechar com Danielzinho.

Até o momento, o Alvinegro Praiano fez 12 contratações para a temporada 2024. Os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e Pituca, os meias Giuliano, Cazares e Otero, e os atacantes Guilherme, Marcelinho e Willian Bigode.

