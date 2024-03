Galdames comemora sequência no Vasco e sonha voltar à seleção chilena

O volante Galdames, já adaptado e em boa fase pelo Vasco, concedeu entrevista ao “As”, do Chile, onde revelou sonhar com o retorno à seleção de seu país natal.

Entre alguns assuntos, Galdames falou sobre seu momento no cruz-maltino. Ele chegou a 5 de fevereiro, mas já tem seis jogos – todos como titular. Ele também respondeu sobre a passagem do Vasco para a semifinal do Carioca.

“Estou feliz. Acho que as coisas aqui no Vasco têm corrido bem. Há muito tempo tinha vontade de jogar e felizmente as coisas estão indo bem. Foi o primeiro objetivo do clube (passar à semi), aquele imposto desde o primeiro dia. Sinto que temos uma equipe para competir e poder chegar à final do campeonato estadual”, afirmou o jogador, que atuou em quatro partidas pelo Genoa na temporada 23/24.

Vasco -> Chile?

O volante, aliás, já foi convocado pela seleção do Chile: atuou em 12 partidas entre 2017 e 2022. Desde então, porém, não o chamaram mais. Ele se disse animado com um possível retorno, revelando que veio ao Brasil com esse objetivo em mente.

“Estou sempre entusiasmado com a seleção nacional. Tento trabalhar todos os dias para chegar a La Roja. Um dos motivos de vir para o Brasil foi para ter continuidade, por isso estou animado, sempre”, revelou.

Por fim, desejou sorte ao novo treinador do Chile, Ricardo Gareca, anunciado no fim de janeiro. Ele rasgou elogios ao argentino, com passagem pelo Palmeiras e seleção peruana.

“Com a carreira que tem, não pode ser questionado ou perguntado nada. Sabemos que ele é um treinador de qualidade, por isso esperamos que se saia bem na seleção chilena. Sei que as pessoas o amam muito, no Peru ele também fez as coisas muito bem, por isso estou ansioso como torcedor da Seleção e desejo-lhe o melhor para que tudo corra bem para todos nós”, finalizou.

