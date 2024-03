Ele chegou! Borré é recebido com festa em Porto Alegre

Cerca de dois mil colorados foram até o Aeroporto Salgado Filho para receber o colombiano Rafael Borré, novo reforço do Internacional. O jogador chegou em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (5) e já posou para foto com a camisa de seu novo clube. Enquanto aguardavam a chegada do novo camisa 19, os torcedores fizeram a festa, com direito a banda, sinalizadores e fumaça.

“Olê lê, olá lá, o Borré vem aí e o bicho vai pegar”, cantavam os torcedores.

Aliás, antes do encontro com os torcedores, Borré falou pela primeira vez como jogador do Internacional.

“Olá, torcida colorada. Bom, já estou em Porto Alegre, pronto para vê-los. Quero mandar um grande abraço e obrigado pelo carinho. Vamos Inter”, disse o colombiano.

Para contar com Borré, o Internacional terá que pagar 6,2 milhões de euros (R$ 33,2 milhões na cotação atual) ao Frankfurt, da Alemanha, em três parcelas anuais. Essa é a segunda maior compra da história do Inter. Assim, o jogador assinará com o Colorado, que ficará com 80% dos direitos econômicos do atacante, até o fim de 2028.

A expectativa é que ele faça a sua estreia contra o Nova Iguaçu, no dia 13 de março, pela Copa do Brasil. Aliás, vale destacar que ele não pode jogar no Gaúchão, já que a fase de inscrição já passou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.