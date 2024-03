Conmebol denuncia Mário Bittencourt por criticar arbitragem de LDU x Fluminense

A Conmebol abriu um expediente disciplinar contra Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, pelas críticas ao árbitro Andres Rojas na partida de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU. O mandatário classificou o desempenho da arbitragem como “lamentável” e afirmou que houveram “erros grotescos”. A informação é do portal “ge”.

O documento registrado pela Unidade Disciplinária da entidade utilizou como base as mensagens postadas por Mário Bittencourt em sua conta no Twitter, no dia 23 de fevereiro. Além disso, a entidade deixou claro que as mensagens tiveram notoriedade a nível global em diversos meios de comunicação.

Na ocasião, o dirigente reclamou de um possível pênalti não marcado para o Fluminense ainda no primeiro tempo de Quiñonez. Após consulta ao VAR, o árbitro decidiu não assinalar qualquer irregularidade na jogada. Os comandados de Diniz, aliás, perderam por 1 a 0 e tiveram que reverter a desvantagem no Rio de Janeiro.

Sendo assim, a entidade investiga Mário Bittencourt com base nos artigos 11.2, b), c) e f) do Código Disciplinar. O dirigente tem até às 13h (de Assunção) do dia 11 de março para apresentar a sua defesa. caso seja punido, responderá pelo

Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram dois pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão! pic.twitter.com/SNp9g2YWnF — Mário Bittencourt (@oflumedomina) February 23, 2024

Possíveis punições

a. Suspensão por um determinado número de jogos ou por um período;

b. Proibição de acesso aos vestiários ou de ocupar lugar no banco de reservas;

c. Proibição de acesso aos estádios;

d. Suspensão do exercício de uma ou qualquer função relacionada com o futebol por determinado número de jogos ou por determinado período;

e. Proibição do exercício de atividades relacionadas com o futebol;

f. Cancelamento de licença, habilitação, credenciamento ou alvará;

g. Expulsão de uma competição em andamento e/ou exclusão de competições futuras.