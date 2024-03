Coronado tem lesão e vira dúvida no Corinthians

O meia Igor Coronado sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e virou dúvida para o próximo compromisso do Corinthians. O Timão encara o Água Santa, no domingo (10), às 16h, no estádio 1° de maio, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O Alvinegro não tem mais chances de classificação para o mata-mata.

O jogador sentiu dores após a estreia contra o Santo André, no último sábado, e recebeu o diagnóstico neste início de semana. O clube não divulgou o prazo de recuperação. Contudo, é muito possível que ele perca o embate contra a equipe de Diadema. O Corinthians trabalha para ter o meia ao menos contra o São Bernardo na próxima quinta-feira (14), pela segunda fase da Copa do Brasil.

Coronado trouxe muita expectativa ao torcedor em sua chegada, após boa passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Na partida contra o Santo André, ganhou elogios de António Oliveira e quase deu uma assistência para Garro marcar.

Além de Coronado, o treino do Corinthians teve mais duas ausências. O volante Fausto Vera fez trabalho na parte interna, mas tem chances de jogar no domingo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Diego Palacios segue cumprindo cronograma com os fisioterapeutas e vai demorar um pouco para retornar.

Nesta quinta-feira (6), o técnico António Oliveira deve desenhar o time que vai encarar o Água Santa no domingo. Sem Coronado, o treinador deve novamente contar com Rodrigo Garro como meia-armador. Aliás, vale lembrar que o argentino Rojas negocia sua rescisão de contrato e não joga mais pelo Alvinegro.

