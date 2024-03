Berrío sobre retorno ao Flamengo: ‘Volto de graça’

Orlando Berrío chegou ao Flamengo em janeiro de 2017 e participou dos títulos da Libertadores e do Brasileiro em 2019. O colombiano, dessa forma, concedeu uma entrevista na última terça-feira (12/03) e brincou sobre um possível retorno para equipe rubro-negra.

“Volto de graça! Flamengo tem um lugar muito importante no meu coração”, disse Berrío em entrevista ao portal “Coluna do Fla”.

Passagem de Berrío no Flamengo

O atacante viveu momentos marcantes e conquistou títulos expressivos pelo Flamengo. O colombiano ficou lembrado pelo drible desconcertante em Victor Luís, diante do Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2017. O time acabou sendo vice-campeão da competição na época.

Apesar dos títulos conquistados, Berrío sofreu muitas lesões no Rio de Janeiro e teve dificuldades em adquirir sequência. O colombiano esteve presente no elenco histórico de 2019, mas acabou sendo pouco utilizado por Jorge Jesus na época.

Aliás, Berrío se notabiliza pela força física e pela velocidade. O atacante é cria das categorias de base do Atlético Nacional e atualmente pertence ao Tacuary, do Paraguai. O colombiano está com 33 anos e vive os últimos momentos da carreira.

