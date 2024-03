Gabriel Brazão relembra drama na carreira e ressalta disputa com João Paulo no gol

O Santos apresentou, no início da tarde desta quarta-feira (13), o goleiro Gabriel Brazão, na Vila Belmiro. Durante a coletiva de imprensa, o reforço do Peixe celebrou o novo desafio em sua carreira. Além disso, falou sobre o drama que passou com lesões.

“Estou muito feliz de estar aqui. Um dos maiores clubes do mundo. Está sendo incrível esse momento. Um grupo muito trabalhador. Quando surgiu o convite conversei com a esposa e era uma das maiores oportunidades da vida. Um retorno que Deus planejou. A ansiedade foi tranquila. O clube conduziu da melhor forma. Tudo tem seu momento certo, disse Brazão.

“Foi um momento bem difícil na minha carreira. Fiz três cirurgias em nove meses. Dessa forma, tenho que agradecer pessoas cruciais como minha esposa, família, meu fisioterapeuta, meu médico. Hoje, me sinto muito mais rápido, preparado, melhor. Foi um momento que aprendi e amadureci, tanto como jogador quanto pessoa. Me sinto mais preparado do que antes das lesões”, detalhou.

Concorrência com João Paulo

Apesar de já estar regularizado para estrear pelo Santos, Gabriel Brazão sabe que terá que ter paciência para conquistar o seu espaço. Afinal, o dono da posição é João Paulo, um dos líderes do elenco. Assim, ele falou sobre a concorrência pela posição.

“Cada goleiro tem uma característica que prevalece. Sou de muita velocidade, rápido. Aprendi certas coisas fora que me ajudaram bastante. Aliás, o João é um grande goleiro. Me sinto privilegiado de ter os companheiros trabalhando comigo no dia a dia e estou feliz de estar aqui. Professor Carille é um grande treinador. Aliás, a carreira fala por si. Uma carreira vencedora. Venho aprendendo com ele, com os professores Oscar e Arzul. Assim, a dor de cabeça deixo ao professor. Estou aqui para trabalhar e ajudar o Santos. O Santos vem primeiro. Independente do que aconteça”, afirmou.

