Léo Jardim celebra convocação à Seleção Brasileira: ‘Sou grato ao Vasco’

Convocado para a Seleção Brasileira após a lesão de Ederson, o goleiro Léo Jardim celebrou o momento. O arqueiro do Vasco, que desde o ano passado vive grande fase, agradeceu ao Cruz-Maltino pela oportunidade e disse, afinal, que seus companheiros são importantes.

“Sou muito grato aos meus companheiros. Sem eles, não teria essa oportunidade. Quero agradecer ao Vasco, que me recebeu de portas abertas. Sou muito grato e sempre serei ao Vasco. A convocação é uma recompensa pelo trabalho feito no clube. O grupo como um todo tem que estar bem para as individualidades sobressaírem. Claro que sempre criamos expectativa, mas sempre tive claro que dependeria do meu desempenho e da equipe”, disse Léo Jardim à “VascoTV”.

O goleiro, porém, brincou sobre o momento em que recebeu a notícia e disse que se assustou. Afinal, segundo Léo Jardim, o celular começou a receber ligações e mensagens no momento em que estava dando banho no filho.

“Estava dando banho no meu filho, e quando fui pegar o telefone, vi que tinha várias mensagens e ligações perdidas. Assim que fiquei sabendo. É uma surpresa, estou muito feliz. É o sonho de todo jogador. Muito feliz de realizar”, disse o goleiro.

Léo Jardim estará à disposição do técnico Dorival Jr nos amistosos da Seleção Brasileira neste mês de março. O Brasil enfrenta a Inglaterra, em Londres, no dia 23, e depois vai a Madri, no dia 26 para enfrentar a Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.