Vini Jr é o novo embaixador da Playstation

Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi anunciado nesta terça-feira (12) como o novo garoto-propaganda e embaixador da PlayStation. Com 23 anos, o jogador tem uma forte ligação com os jogos e é parceiro da EA Sports, empresa responsável pelo EA FC 24.

“Os jogos sempre me trouxeram alegria e me mantiveram próximo da minha família, dos amigos e dos fãs. Então, como o mais novo PlayStation Playmaker, quando estou em campo ou com meu PlayStation, jogar não tem limites!”, escreveu Vini Jr.

Além dele, o inglês Lando Norris, piloto da McLaren na Fórmula 1, também passou a ser um PlayMaker da PlayStation a partir desta terça-feira (12).

Vini Jr tem números impressionantes na temporada

Se Vini é craque também no videogame, não se sabe. Contudo, no mundo real, dentro de campo o atacante faz uma temporada de ótimos números pelo Real Madrid. Somando todas as competições, o brasileiro entrou em campo 27 vezes, marcou 16 gols e deu oito assistências.

