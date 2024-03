Anunciado como reforço do Atlético-MG na semana passada, o atacante Brahian Palacios se apresentou. Nesta terça-feira, na Cidade do Galo, o colombiano de 21 anos recebeu do diretor Victor a camisa alvinegra e afirmou que está se adaptando.

“Estou me adaptando ao ritmo de jogo, à temperatura… é muito calor. Estou cada vez melhor”, disse o jogador.

Atacante de lado de campo, Palacios afirmou ter preferência por atuar pelo lado direito, mas que está à disposição para o que precisar. Segundo ele, afinal, o mais importante é ajudar a equipe dentro de campo.

“Eu prefiro jogar pela direita, mas não tenho problema em jogar pela esquerda, também gosto. É de acordo com a necessidade da equipe”, afirmou.

Com a chegada de Brahian Palacios, o Galo agora tem sete atletas estrangeiros em seu elenco. O atacante disse que este fato ajuda na sua adaptação e que os companheiros são solícitos.

“Eles têm estado comigo desde o primeiro momento em que cheguei, me ajudaram com a comunicação e já me ensinaram algumas palavras. Com eles, a adaptação vai ser muito mais fácil”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Brahian Palacios é apresentado no Atlético-MG e destaca versatilidade apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.