Corinthians e Botafogo estudam troca entre Mosquito e Danilo Barbosa

Corinthians e Botafogo estudam a possibilidade de uma troca entre o atacante Gustavo Mosquito e o volante Danilo Barbosa. Os dois clubes iniciaram conversas há pouco tempo, e as negociações estão no estágio inicial. Entretanto, existe o interesse de uma transferência em definitivo. A janela de transferência está fechada desde a última quinta-feira (07).

O interesse da troca partiu do Corinthians. Para amenizar um pouco os valores, o Timão tenta incluir Gustavo Mosquito no negócio. O atacante já foi alvo dp Botafogo em temporadas anteriores, e o clube paulista aposta nesta carta para viabilizar a negociação.

Mosquito está na mira do Botafogo desde quando Luís Castro era o treinador da equipe. Contudo, o atacante passou por uma grave cirurgia em um dos joelhos, em 2023, e o interesse esfriou. Entretanto, o Glorioso sempre monitorou o jogador.

Nos bastidores, o Botafogo trata a situação com cautela e sem avanços concretos, após a consulta do Timão. O Glorioso considera Danilo Barbosa um ativo importante no dia a dia. Além disso, não quer tomar nenhuma decisão precipitada antes de acertar com um novo treinador.

Barbosa soma dez jogos no ano, sendo oito como titular e dois saindo do banco de reservas. Por outro lado, Mosquito disputou 12 partidas na temporada, nas quais em dez começou no banco, mas ainda não balançou as redes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.