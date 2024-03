‘Fracasso escandaloso’: veja como jornais viram queda do time de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo chegou a deixar o dele, mas não evitou a eliminação do Al Nassr nas quartas de final da Champions Asiática. A queda precoce ocorreu nos pênaltis diante do Al Ain. A imprensa europeia não poupou críticas ao astro português, em especial pelo gol inacreditável que desperdiçou.

O placar apontava 2 a 2, quando ele pegou rebote do goleiro Elisa. Livre de marcação, dentro da pequena área e com o arqueiro batido, o camisa 7 finalizou pela linha de fundo.





Para o jornal espanhol ‘Sport’, de Barcelona, o lance ocorrido aos 15 minutos da etapa final foi inacreditável.

”Um fracasso escandaloso. Cristiano Ronaldo cometeu um erro inusitado. Com o goleiro no chão, o português mandou para fora a apenas um metro do gol. De não acreditar”, escreveu o veículo catalão.

O diário português ‘A Bola’ foi ainda mais específico ao dizer que CR7 teve a experiência do gol mais perdido de sua vitoriosa carreira.

”Os 118 minutos apagados de CR7 ficam melhor demonstrados no minuto 62, quando o astro português terá tido aquele que é, possivelmente, o maior desperdício de toda a sua carreira”, frisou.

Pouco depois, Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti e converteu sua batida, forçando, assim, a disputa nos pênaltis. Mas Brozovic, Otávio e Alex Telles perderam pelo Al Nassr. Ronaldo voltou a balançar a rede da marca da cal, mas o Al Ain foi o vitorioso por 3 a 1.

O jornal ‘As’, de Madrid, disse que Ronaldo teve um ”fim cruel” em razão de tudo o que produziu no jogo.

O Al Nassr, portanto, não tem mais chances de se classificar para o Mundial de Clubes-2025, torneio novo chan celado pela Fifa e que terá a participação de Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

