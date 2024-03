Desde que deixou o Fluminense, com novos ares na carreira, Leo Fernández tem tido um grande desempenho em seu país de origem. Com as cores do Peñarol, do Uruguai, o jogador, que pertence ao Toluca, do México, marcou impressionantes oito gols em seis partidas pelos Carboneros.

Além disso, também deu uma assistência neste período e caiu nas graças da torcida da equipe uruguaia. Ele também marcou um hat-trick contra o Liverpool, do Uruguai, em fevereiro. O jogador, aliás, utilizou suas redes sociais para celebrar o bom momento.

“Grato a Deus pela alegria de estar aqui e ter essas vivências. Há muito caminho pela frente, objetivos e metas a serem alcançadas. Estando juntos somos cada vez mais fortes. Vamos, Carbonero!”, publicou Leo.

O Tricolor tinha o direito de exercer a opção de compra do jogador até junho de 2024 para assinar em definitivo até o meio de 2028. O valor da transação giraria em torno de US$ 8 milhões (cerca de R$ 39,36 milhões), porém não aconteceu, visto que o atleta não conseguiu ter uma boa sequência em 2023. Por fim, Leo ficou de fora da lista de inscritos para o Mundial de Clubes e sequer viajou para a Arábia Saudita no fim da última temporada. Além dele, goleiro Gustavo Ramalho, o zagueiro Felipe Andrade, o meia Giovanni e o atacante Lelê também não disputaram o torneio. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ex-Fluminense, Leo Fernández tem oito gols em seis jogos pelo Peñarol, do Uruguai apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.