Rosario Central-ARG x Flamengo: onde assistir e escalações

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (14) em busca de vaga para a final da Libertadores Sub-20. Assim, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, o Rubro-Negro enfrenta o Rosario Central, da Argentina. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília).

Na outra chave, Boca Juniors, da Argentina, e Aucas, do Equador, jogam mais cedo, às 15h.

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) e o GOAT (YouTube) transmitem a partida do Flamengo contra o Rosario Central.

Como chegam Rosário Central e Flamengo

O Rosario Central chega para esse confronto com duas vitórias e uma derrota na Libertadores Sub-20. Aliás, no papel, a equipe argentina é inferior ao Flamengo tecnicamente. No entanto, por conta de sua tradição no futebol local, está acostumado a jogar jogos importantes.

O time brasileiro, em contrapartida, está invicto na competição, com três vitórias, sete gols marcados e apenas dois sofridos. Na equipe do técnico Mário Jorge, o principal destaque no torneio é Wallace Yan. Afinal, o meia-atacante é o artilho da Libertadores Sub-20, com quatro gols, além de dividir com outros quatro jogadores o posto de melhor assistente, com dois passes para gol.

ROSARIO CENTRAL X FLAMENGO

Semifinal da Libertadores-2024

Data e horário: 14/3/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, Maldonado (URU)

ROSARIO CENTRAL: Zayas; Fernández, Giménez, Tomás Muia e Leonardo Ruiz; Beltrán, Serra e Salteño; Cerrudo, Ponce e Bonesso. Técnico: Matias Emanuel.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Brian, Iago, Carbone e Zé Welinton; Rayan e Garcia; Wallace Yan, Lucyan (Lorran) e Shola; Weliton. Técnico: Mário Jorge.

