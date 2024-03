Equador lança novo uniforme com referência ao passado

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) divulgou o design dos novos modelos de uniformes de mandante e visitante da seleção local. A confecção é de responsabilidade da fornecedora de material esportivo Marathon, originária justamente do Equador.

No modelo principal, as cores azul e amarelo seguem como as mais notórias, mas com um estilo que remete a tempos anteriores. Isso porque a faixa transversal em azul escuro no tom predominantemente amarelo remete a desenhos nos anos 50, 60 e 80.

O elemento diferencial, nesse sentido, ficou na parte traseira da camiseta. Isso porque as cores são invertidas onde o tom predominante se torna azul e a numeração, bastante destacada, aparece em amarelo.

Por outro lado, o design considerado como alternativo tem uma faixa horizontal em azul cortando a linha do peito no uniforme de cor branca. Nas costas, a mesma lógica do modelo principal está presente onde o fundo azul contrasta com a numeração branca.

Oficialmente, o lançamento dos novos uniformes teve, como principal ‘gancho’ usado pelo Equador a disputa da Copa América. Entretanto, antes do torneio continental, o selecionado dirigido por Félix Sánchez tem dois amistosos agendados para março contra Guatemala e Itália. Os confrontos ocorrerão em 21 e 24 deste mês, respectivamente.

