Gerson reassume camisa 8 do Flamengo após saída de Thiago Maia

O Flamengo tem um novo camisa 8, mas que não é tão novo assim. Com a saída de Thiago Maia, que foi para o Internacional, o meio-campista Gerson reassumiu o número que fez história entre 2019 e 2021. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira pelo Rubro-Negro.

O Coringa fez 109 partidas em sua primeira passagem, mas 13 delas foram com a camisa 15. Quando chegou ao Flamengo, Cuéllar utilizava a 8 no Rubro-Negro. Com a saída do colombiano para o Al-Hilal, Gerson assumiu o número. Na Libertadores, porém, a Conmebol não permite a alteração de número no meio do torneio. Dessa forma, o meio-campista utilizou a 15 nos jogos sul-americanos e a 8 no Brasileirão.

Em sua volta ao Flamengo na temporada passada, Gerson pegou a camisa 20, que estava vaga. Após a saída do Coringa, Thiago Maia ficou com a 8, mas chegou a oferecer novamente ao ídolo rubro-negro, o que acabou não acontecendo.

Neste momento, Gerson não está à disposição do técnico Tite. O agora camisa 8 passou por uma cirurgia renal recentemente e não tem prazo de retorno aos gramados.

Camisa 20 tem novo dono

Além de anunciar que Gerson é o novo camisa 8, o Flamengo também confirmou que Matheus Gonçalves é o novo camisa 20. O jovem utilizava a 40, mas trocou após a mudança do Coringa. No começo da temporada, o meia-atacante chegou a usar a 17, após seu retorno do empréstimo ao Red Bull Bragantino, mas cedeu o número a Matías Viña.

