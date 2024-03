São Bernardo x Corinthians, pela Copa do Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o São Bernardo nesta quinta-feira (14), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio, em jogo único, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Timão chega após despachar o Cianorte com uma vitória por 3 a 0 na estreia. O Bernô também se classificou com um triunfo. Afinal, derrotou o Olaria por 1 a 0 no Rio de Janeiro. Quem vencer, avança no torneio. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime.

Como chega o São Bernardo

Eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, o São Bernardo concentra todas as suas forças no duelo contra o Corinthians. O técnico Mozart deve ter apenas um desfalque para a partida, já que o volante Neto Moura segue no departamento médico. Além disso, há uma dúvida na meta, já que Alex Muralha e Vanderlei brigam pela posição. Por fim, a esperança de gols está em Dellatorre, um dos artilheiros desta edição do Estadual.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o técnico António Oliveira teve o lateral-esquerdo Diego Palacios e o meia Igor Coronado nas últimas sessões de treino. Contudo, a presença da dupla ainda é incerta, já que fazem transição física para o campo. Além disso, Fausto Vera, com incômodo no pé direito, segue sem treinar no campo e também deve ser desfalque. Após poupar titulares diante do Água Santa, no último domingo (10), o Corinthians voltará a ter seus principais jogadores contra o São Bernardo.

SÃO BERNARDO X CORINTHIANS

Segunda fase da Copa do Brasil

Data e horário: 14/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Vanderlei; Wesley, Wanderson, Henri e Marcelo; Ronald, Isaque e Chico Kim; Fernandinho, Paulinho Bóia e Dellatorre. Técnico: Mozart

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

