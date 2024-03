Corinthians tem interesse em Lucas Evangelista, do RB Bragantino

O Corinthians não para de se movimentar no mercado de transferência e ainda busca peças para reforçar seu elenco na atual temporada. Conforme apurou o Jogada10, o Timão tem interesse no meia Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. Contudo, a transação é considerada muito complicada.

O Massa Bruta não vê vantagem alguma em negociar o jogador neste momento e conta com ele para toda a temporada. Além disso, a cúpula do Bragantino pediu uma quantia muito alta para iniciar as conversas com o Timão.

Por outro lado, o Corinthians entende que pode buscar a contratação do meio-campista para o segundo semestre e busca viabilizar um formato de negócio que agrade aos dois clubes. Neste momento, o clube do Parque São Jorge conta com Rodrigo Garro e Igor Coronado, como armadores no elenco.

Lucas Evangelista está no Red Bull Bragantino desde 2019, mas nesta temporada foram apenas dez jogos e nenhum gol. Ele se recupera de um edema na coxa direita e ainda não está apto para jogar.

O Corinthians acertou, por enquanto, a contratação de 11 novos jogadores para 2024. Os zagueiros Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá, os laterais Hugo, Diego Palacios e Matheuzinho, os meias Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado, além dos atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul.

O Timão ainda tenta viabilizar a chegada do volante Danilo Barbosa, do Botafogo, em uma troca envolvendo o atacante Gustavo Mosquito.

