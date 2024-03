O ABC anunciou a contratação do meia-atacante Adryan para a sequência da temporada 2024. O jogador de 29 anos estava livre no mercado e chegará a Natal nos próximos dias. O último clube do atleta foi o Brescia (ITA) no ano passado.

Revelado pelo Flamengo, Adryan surgiu como grande promessa nas categorias de base rubro-negra. Apelidado de Novo Zico, porém, ele nunca conseguiu render o esperado. Ao todo, foram 55 jogos no elenco profissional do time carioca, em duas passagens, com três gols marcados e quatro assistências.

Adryan passou por alguns clubes na Europa, como Cagliari (ITA), Leeds United (ING) e Nantes (FRA), todos por empréstimo. Em 2016 voltou ao Flamengo, mas no seguinte deixou o clube em definitivo. De volta ao Velho Continente, jogou por Sion (SUI) e Kayserispor (TUR). Em 2020, no Brasil, teve curta passagem pelo Avaí.

O ABC, porém, não parou por aí. Outro reforço anunciado pelo clube foi o zagueiro Augusto, que estava no Volta Redonda. O defensor de 26 anos jogou a Série B 2023 pelo Tombense e também passou por clubes como Ferroviária, Londrina, Juventude, Coimbra e Santa Cruz, além do Palmeiras, onde foi revelado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Adryan, ex-Flamengo, acerta com o ABC para a Série C apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.