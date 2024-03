Argentina confirma especulações sobre novo uniforme

Com a aproximação da Data Fifa de março, a Argentina oficializou o lançamento de seu novo uniforme. Entretanto, o fato acabou servindo mais como uma confirmação do que, necessariamente, um ato que tenha necessariamente surpreendido o público.

Isso porque, em janeiro deste ano, o portal ‘Footy Headlines’ já tinha indicado qual seria a linha do design estabelecido pela fornecedora de material esportivo da Albiceleste. Desde 2001, a responsável pela indumentária dos atuais campeões do mundo é a alemã Adidas.

Um dos pontos que se destacam é a predominância da cor dourada ao lado do branco e azul. Além do patch de campeã da Copa do Mundo, tanto o logotipo da Associação do Futebol Argentino (AFA) como da fornecedora de material esportivo são unicamente dourados. Substituíndo, dessa forma, as cores originais do brasão da AFA e a marca registrada da Adidas, em preto.

A cor preta, aliás, deixou completamente a nova indumentária para que o azul e o branco sigam em constante interação. Seja nas listras centrais como também nas mangas da camisa e também na gola. Por fim, na parte da nuca, a decoração fica por conta do Sol de Maio, item presente tanto na bandeira oficial da Argentina como também do Uruguai.

Em relação ao uniforme reserva, tons diferentes de azul aparecem no fundo (mais escuro) e nos detalhes da camisa como visitante. Sendo que, tanto nos calções como nos meiões, a mesma tendência é seguida em desenho e tom de azul escuro predominante.

