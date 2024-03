Ex de Neymar passa segredo para ter a ‘vagina mais bonita do Brasil’

O Jogada10 noticiou, nos últimos dias, que a influenciadora Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, ganhou o concurso de “vagina mais linda do Brasil”. Agora, ela passa o segredinho para ficar com o órgão bem cuidado.





Inicialmente, o assunto surgiu nas redes sociais. Uma seguidora, após saber a notícia, perguntou a Fernanda qual era a dica.

“Você pode falar como ter a p* tão bonita assim? Dá umas dicas”, insistiu a mulher.

Fernanda, então, respondeu que o principal cuidado para ter a “pepeca dos sonhos”.

“Uma dica simples e super legal: não uso papel higiênico. Uso lencinho umedecido ou a duchinha. O papel higiênico causa um atrito e escurece a pele”, salientou.

O concurso vencido por Fernanda foi promovido pela agência Fama Pop. A escolha foi feita por internautas. Ela teve mais de 65 mil votos populares, além da opinião de influenciadores e fotógrafos.

Fernanda Campos ganhou notoriedade, em 2023, ao divulgar um caso que teve com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A situação gerou uma crise no relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

