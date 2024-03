Consórcio Maracanã classifica postura do Vasco como ‘vitimização’

Após a FERJ oficializar o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, o Consórcio Maracanã se pronunciou. Em tom de repúdio ao comportamento do Cruz-Maltino, o perfil oficial do estádio carioca afirmou que o Vasco procurou o “caminho da vitimização”.





“Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida – tudo isso para atacar o Consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado”, diz trecho da nota.

O jogo de ida foi no Maracanã, com mando do Vasco, para 61.425 torcedores. Com a impossibilidade de jogar no estádio, inicialmente, a tendência é que a partida deste domingo fosse no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No entanto, posteriormente, as partes chegaram a um acordo.

Veja a nota completa

“O Consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no Estádio Jornalista Mário Filho.

A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do Consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte dos envolvidos.

A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado.

A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente, e esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório.”

