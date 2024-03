Real Sociedad x Cádiz: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira (15), Real Sociedad e Cádiz se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 26ª rodada da LaLiga. O duelo no Estádio Anoeta, em San Sebastián, coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos na competição.

Com chega a Real Sociedad

O clube de San Sebastián, no País Basco, faz uma boa temporada e está na briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol. Após a eliminação na Champions, a Real Sociedad aposta todas as fichas na disputa da LaLiga para voltar a disputar competições europeias na próxima temporada.

Dessa maneira, o clube aparece na sexta posição, com 43 pontos, sendo 10 a menos que o Athletic Bilbao, em quinto. Porém, a equipe vem de uma importante vitória diante do Granada, fora de casa, que manteve o time na posição que garante, ao menos, uma vaga na próxima Liga Conferência. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Bétiz, sétimo colocado, é de um ponto. Ou seja, somente a vitória interessa para a equipe se manter dentro da zona de classificação.

Como chega o Cádiz

Por outro lado, o Cádiz está na luta contra o rebaixamento, mas vive o seu melhor momento dentro do Campeonato Espanhol. Sem perder há três partidas, sendo uma vitória surpreendente por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid na rodada passada, e outros dois empates.

Por fim, o Cádiz, com 22 pontos, está em 18º lugar, e abre a zona de rebaixamento, com dois pontos abaixo do Celta de Vigo, primeiro time fora da degola.

Real Sociedad x Cádiz

29ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 15/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP)

Real Sociedad: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Cho. Técnico: Imanol Alguacil

Cádiz: Ledesma; Carcelen, Chust, J Hernandez, Pires; Sobrino, Escalante, Alcaraz, Alejo; Machis, Roger. Técnico: Mauricio Pellegrino

Onde assistir: Star+

