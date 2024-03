Espanha divulga convocados para enfrentar Brasil e Colômbia

Depois da Inglaterra, foi a vez de a Espanha anunciar os convocados para enfrentar o Brasil, na próxima data-Fifa. Nesta sexta-feira (15), Luis de la Fuente, técnico da seleção ibérica, divulgou, assim, os convocados para os dois próximos amistosos da Fúria: a Colômbia, no dia 22, no Estádio Olímpico de Londres, e a equipe verde e amarela, no dia 26, no Santiago Bernabéu.

A Real Sociedad é o time espanhol mais representado na lista, superando os gigantes Real Madrid e Barcelona. Afinal, são cinco nomes do clube de San Sebastián. O País Basco ainda emplacou mais quatro nomes que jogam no Athletic Bilbao, rival e vizinho da Sociedad.

A grande novidade, porém, fica por conta da estreia de Cubarsi, zagueiro de 17 anos que estreou pelo Barcelona na classificação do time catalão para as quartas de final da Champions League. Aliás, companheiro no setor, Vivian, do Bilbao, é outro debutante na relação de De la Fuente.

Confira, abaixo, quem vai representar a Espanha

Goleiros: Simón (Athletic Bilbao), Raya (Arsenal) e Remiro (Real Sociedad);

Defensores: Carvajal (Real Madrid), Navas (Sevilha), Porro (Tottenham), Laporte (Al Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic Bilbao), Cubarsí (Barcelona), Gayà (Valencia) e Grimaldo (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Merino (Real Sociedad), Ruiz (PSG), Baena (Villarreal) e Sancet (Athletic Bilbao);

Atacantes: Morata (Atlético de Madrid), Williams (Athletic Bilbao), Yamal (Barcelona), Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Moreno (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad) e Sarabia (Wolverhampton).

