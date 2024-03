Fluminense já venceu 25 Fla-Flus por três ou mais gols de diferença

Para manter vivo o sonho do tri, o Fluminense terá que vencer o Flamengo por três gols de diferença no jogo de volta da semifinal do Carioca. Nesse sentido, o confronto acontece neste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, e será o Fla-Flu de número 450 na história. Assim, desde 1912, o Tricolor conseguiu a vantagem que necessita em 25 partidas diante do rival.

Na última edição do Estadual, por sinal, os comandados de Fernando Diniz também perderam por 2 a 0 o jogo de ida, porém naquela época já era a decisão da competição. Na volta, aliás, não só conseguiram reverter, como aplicaram uma goleada por 4 a 1. Alexsander, Cano (duas vezes) e Marcelo marcaram os gols do Tricolor, enquanto Ayrton Lucas descontou para o Rubro-Negro nos acréscimos. Foi, portanto, a 25ª vitória por três ou mais gols de diferença.

Dessa forma, na história do clássico, a maior goleada aplicada pelo Fluminense foi um 5 a 1, em em 24 de março de 1943, no Torneio Relâmpago. Do lado Rubro-Negro, o triunfo com maior vantagem numérica foi o 7 a 0, em 10 de junho de 1945, no Torneio Municipal.

Em 449 confrontos, o Flamengo venceu 164 partidas, enquanto o Tricolor garantiu 141 vitórias, com 144 empates. O time da Gávea também tem a vantagem quando o assunto é bola na rede, com 647 gols marcados. O Fluminense, por sua vez, já estufou a rede do rival em 587 oportunidades. Zico é o maior artilheiro do clássico com 19 gols, enquanto Hércules, pelo lado da equipe de Laranjeiras, fez 15.

25 Clássicos em que o Fluminense venceu por três ou mais gols de diferença

23/06/1918 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca

21/12/1919 – Fluminense 4 x 0 Flamengo – Campeonato Carioca

27/05/1928 – Flamengo 1 x 4 Fluminense – Campeonato Carioca

23/12/1936 – Fluminense 4 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca

27/07/1937 – Fluminense 4 x 1 Flamengo – Torneio Aberto

10/07/1938 Flamengo 0 x 3 Fluminense – Torneio Municipal

24/03/1943 -Fluminense 5 x 1 Flamengo – Torneio Relâmpago

11/04/1945 – Flamengo 0 x 4 Fluminense – Torneio Relâmpago

10/11/1946 – Flamengo 2 x 5 Fluminense – Campeonato Carioca

07/12/1946 – Fluminense 4 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca

06/01/1949 – Flamengo 2 x 5 Fluminense – Amistoso

19/12/1954 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca

28/09/1969 – Flamengo 1 x 4 Fluminense – Torneio Roberto Gomes Pedrosa/Taça de Prata

12/12/1971 – Fluminense 4 x 1 Flamengo – Amistoso

02/11/1975 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro

14/10/1979 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca

16/11/1994 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro

09/06/2002 – Flamengo 1 x 4 Fluminense – Campeonato Carioca

09/02/2003 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca

15/03/2003 – Flamengo 0 x 4 Fluminense – Campeonato Carioca

03/04/2005 – Flamengo 1 x 4 Fluminense – Campeonato Carioca

10/02/2008 Flamengo 1 x 4 Fluminense – Campeonato Carioca

30/09/2012 – Flamengo 0 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro

24/02/2018 – Fluminense 4 x 0 Flamengo – Campeonato Carioca

09/04/2023 – Fluminense 4 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense já venceu 25 Fla-Flus por três ou mais gols de diferença apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.