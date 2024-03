Carrasco do Fluminense, Pedro se aproxima de marca inédita no Flamengo

Com 11 gols em 11 jogos, Pedro vive um momento especial no Flamengo. O atacante é bem avaliado por Tite e tem se destacado no Campeonato Carioca. O centroavante vem quebrando recordes históricos em 2024 e pode alcançar uma marca inédita neste fim semana, diante do Fluminense.

Números de Pedro em 2024

Pedro marcou gol nos últimos seis jogos do Flamengo. Aliás, os duelos foram disputados contra Volta Redonda, Bangu, Boavista, Fluminense, Madureira e Fluminense, respectivamente. O atacante, por outro lado, nunca estufou as redes em sete partidas consecutivas.

Pedro, dessa forma, está próximo de alcançar sua maior sequência de gols na carreira. A marca pode ser quebrada neste fim de semana. Afinal, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (16/03), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O atacante já marcou dois gols em cima do rival em 2024.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Pedro é cria das categorias de base do Fluminense e está no Flamengo desde 2020. O atacante vem alcançando números expressivos pelo clube e atualmente é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 9 já ganhou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas na Gávea.

O Flamengo venceu no jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã e pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. Em caso de empate no agregado, os jogadores rubro-negros avançam para final do Campeonato Carioca. Afinal, os comandados de Tite tiveram uma melhor campanha no Estadual e foram campeões da Taça Guanabara.

