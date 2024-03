Internacional anuncia novo uniforme para a atual temporada

Em conjunto com a Adidas, o Internacional divulgou o seu novo primeiro uniforme para esta temporada, nesta sexta-feira (15). Tanto jogadores do elenco masculino como feminino da equipe foram modelos no ensaio. No caso, Alan Patrick, Wanderson e Robert Renan entre os homens. Bem como Isa Haas, Letícia Monteiro e Tamara Bolt entre as mulheres. Ainda por cima, o clube selecionou dois sócios para participar da ação.

A camisa tem o vermelho como cor predominante e detalhes em branco nos ombros e nas mangas como o grande diferencial desse modelo. Assim como faixas brancas na lateral e na vertical. As três listras que são a marca da fornecedora de material esportivo, que se encontram nos ombros, são também vermelhas.

Para complementar o uniforme, o calção e os meiões têm o branco como dominante e detalhes em vermelho. A camisa, aliás, já havia sido vazada no início do ano. O tema do lançamento foram as engrenagens, além de suas peças e conjunto das mesmas que permitem um Colorado sempre forte. O modelo já está sendo comercializado nas lojas físicas do Inter.

Além disso, está disponível no site de vendas do clube www.lojadointer.com.br e no portal oficial da Adidas. Tanto as versões masculinas como feminina da vestimenta custam R$ 349,99. Já o preço da alternativa infantil é de R$ 299,99.

