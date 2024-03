Com volta de GB, Vasco goleia Portuguesa na base

O Vasco Sub-20 goleou a Portuguesa por 4 a 0, na manhã deste sábado (16), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), pela terceira rodada da Copa Rio Sub-20, antiga Taça Otávio Pinto Guimarães. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Estrella, João Vitor, Igor Toledo e Léo Jacó.

A partida marcou o retorno do atacante GB ao time após quase um ano. Afinal, ele se machucou em março do ano passado, durante um treino com os profissionais do Vasco. O atleta é uma das promessas do Cruz-Maltino, tem 19 anos e foi titular. No entanto, o jovem foi substituído por Léo Jacó.

GB, aliás, recuperou-se da lesão há algum tempo, mas uma nova, essa na coxa, teve que adiar o retorno do atacante. Sua última partida pelo Cruz-Maltino foi em fevereiro de 2023, contra o Resende, pelo Campeonato Carioca profissional.

“Muito feliz por estar de volta aos gramados, era uma vontade imensa de jogar. Aos poucos vou voltando ao ritmo de jogo. Grupo está bastante unido, treinando, cada jogo é uma final para a gente. Importante não tomar gol e sair com um saldo grande”, comentou GB.

GB chegou ao Vasco em 2014 e soma passagens nas categorias de base desde o sub-9. Gabriel Silva, seu nome de batismo, assinou o primeiro contrato profissional, que é válido até setembro de 2025.

Antes de vencer a Portuguesa, o Vasco havia vencido o Flamengo por 3 a 0 e o Volta Redonda por 2 a 0. Assim, a equipe está com 100% de aproveitamento, com nenhum gol sofrido. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino vai encarar o Nova Iguaçu, no sábado que vem, às 10h.

