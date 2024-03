Cruzeiro derrota o Tombense e volta à final do Mineiro

Quem é grande não perde a majestade, crava o ditado. É, assim, o que acontece com o Cruzeiro em Minas Gerais. Após um ano longe da final, a Raposa está de volta à decisão do Estadual. Afinal, neste sábado (16), a China Azul vibrou com o triunfo sobre o Tombense por 3 a 1, no Mineirão, pela partida de volta da semifinal da competição. Um recital de Matheus Pereira.

O Cruzeiro, agora, aguarda Atlético ou América. Na ida, em seu terreiro, o Galo venceu por 2 a 0. Neste domingo (17), para tirar o Bicudo da final, o Coelho precisará vencer por dois gols de diferença, no Independência.

Cruzeiro se solta aos poucos

Demorou um pouco para o torcedor do Cruzeiro ver um time mais insinuante e propositivo. Desse modo, o Tombense chegou até assustar, em um chute de Rafinha, da entrada da área. Cabral voo para colocar para fora. Em seguida, no entanto, a Raposa foi melhor. Matheus Pereira, iluminado, colocou na cabeça de Arthur Gomes: celestes 1 a 0. E só não teve o segundo porque a trave impediu o gol de William.

Tombense ajuda a Raposa a chegar lá

Com a vantagem ampliada (jogava pelo empate), o Cruzeiro foi, então, um time mais confiante e acertou mais as triangulações de ataque. Para ficar ainda mais confortável, a zaga do Tombense protagonizou um lance digno de “Os Trapalhões”, e Zé Vitor concluiu, de forma atabalhoada, contra o próprio gol. O zagueiro, dez minutos depois, se redimiu, com um gol de cabeça. Mas ele parecia querer mesmo entregar. Nos acréscimos, vacilou de novo e deixou Matheus Pereira fechar o placar.

CRUZEIRO 3×1 TOMBENSE

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 16/3/2024 às 16h30 (de Brasília)

Gols: Gomes, 35’/1ºT (1-0); Zé Vitor, contra, 23’/2ºT (2-0); Zé Vitor, 33’/2ºT (2-1); Matheus Pereira, 46’/2ºT (3-1)

CRUZEIRO: Cabral; William (Gasolina, 26’/2ºT), Neris, João Marcelo e Villalba; Romero, Silva (Cifuentes, 12’/2ºT), Vital (Barreal, 20’/2ºT) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Ramiro, 28’/2ºT) e Papagaio (Dinneno, 12’/2ºT). Técnico: Nicolás Larcamón.

TOMBENSE: Garcia; Costa, Zé Vitor, Ednei e Barbosa; Mikael (Rikson, Intervalo), Mendes (Djalma, 26’/2ºT) e Rafinha (Vitinho, 35’/2ºT; Modesto (Pierre, Intervalo), Bahia e Felipinho (Denner, 21’/2ºT). Técnico: Raul Cabral.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Cartão Amarelo: Rafinha, Costa, Pierre (TOM)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro derrota o Tombense e volta à final do Mineiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.