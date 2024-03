Abel descarta favoritismo, mas diz que Palmeiras aguenta este ‘status’

O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 5 a 1 neste sábado (17), na Arena Barueri e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, mesmo goleando, mostrando um bom futebol e ter o melhor aproveitamento geral do Estadual, o técnico Abel Ferreira descarta o favoritismo do Verdão. Aliás, o treinador entende que todas as equipes podem conquistar a competição e que seu time precisa estar preparado.

“Todos são favoritos. Éramos favoritos há quatro anos, no ano passado. São todos candidatos. São Bernardo veio aqui, se perguntar, queria ganhar. Todas as equipes podem ganhar. Paulistão não é aberto. A gente aguenta essa pressão de dizer que o Palmeiras é favorito. Palmeiras joga fora do seu estádio, fizemos a melhor campanha esse ano, no ano passado. Isso não tem dado garantia de nada. é favorito”, disse Abel, que prosseguiu.

“Palmeiras não joga sozinho. Não é só o Palmeiras que é candidato a título. Há equipes que investiram mais que nós e equipes que não ganharam nada no ano passado que investiram muito. Temos que estar preparados. Quem joga contra nós gosta de vir na máxima força e precisamos estar preparados”.

Abel descarta prazo para retorno ao Allianz

Por fim, o treinador descartou colocar uma data para o retorno ao Allianz Parque. Afinal, a WTorre vem fazendo a troca do gramado, mas ainda não se sabe se poderá jogar no estádio na semifinal.

“Sei que está praticamente fechado (troca do gramado), mas tem que entender que precisa de uma vistoria, depois ver a adaptação dos jogadores. Ainda não tenho data de quando vamos voltar. Esse Paulistão tem sido que o Palmeiras tem jogado sempre fora de casa, além dos seus adversários”, finalizou o treinador.

