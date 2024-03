São Paulo x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às16h30

O Morumbi var tremer neste domingo (17/3). Afinal, às 18h (de Brasília), o São Paulo recebe o Novorizontino em jogo pela fase de quartas de final do Paulistão-2024. Os times se classificaram no equilibradíssimo Grupo D. O São Paulo em primeiro com 22 pontos; o Novorizontino com 21 , superando o São Bernardo (também com 21) no saldo de gols (6 a 5). Não por acaso, este jogo é considerado o mais equilibrado das quartas. E para acompanhá-lo sem perder nenhum detalhe, confira a cobertura da Voz do Esporte. Ela inicia a transmissão às 16h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo. Com a bola rolando, Aldo Luiz estará na narração.