Piquerez é desconvocado do Uruguai por motivo inusitado

O lateral-esquerdo Piquerez foi desconvocado da seleção do Uruguai e vai permanecer no Palmeiras durante a Data-Fifa. Contudo, o motivo de ser cortado da Celeste acabou sendo bastante inusitado. Afinal, o jogador teve uma confusão sobre o horário do voo em que deveria embarcar para se juntar ao grupo de Marcelo Bielsa.

A confusão partiu da própria Federação Uruguaia, que avisou o Palmeiras que o voo do lateral-esquerdo para a Europa seria nesta segunda-feira (18), às 15h. Contudo, outra notificação do Uruguai chegou avisando que Piquerez precisaria viajar no domingo (17), às 15h. Assim, obrigava o jogador a embarcar imediatamente.

O Verdão chegou a negociar com a federação a alternativa de um outro voo, para que Piquerez embarcasse com tranquilidade. Contudo, Marcelo Bielsa e sua comissão optaram pela desconvocação.

Piquerez estava entre os nomes “reservados” por Bielsa para a seleção do Uruguai, que manteve a lista final em sigilo até a apresentação da delegação. A federação uruguaia explicou que, por ordem da comissão técnica, a lista final é feita assim que “o último jogador reservado” fizer o último jogo possível antes do dia 18 de março, quando começa a Data Fifa.

O Uruguai encara o País Basco, no dia 23 de março, no estádio San Mamés, em Bilbao. Depois enfrenta a Costa do Marfim, no dia 26 de março. Contudo, a Celeste não terá o reforço de Piquerez na delegação.

