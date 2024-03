Veja como ficaram os grupos da Copa Sul-Americana 2024

Estão definidos os grupos da Copa Sul-Americana 2024. Nesta segunda-feira (18/3), foram sorteadas as chaves da fase de grupos da competição. A competição começa no próximo dia 2 de abril e sua final será em 23 de novembro, mas ainda sem local definido.

O sorteio definiu o caminho das 32 equipes que disputam esta fase de grupos. Aliás, os cinco brasileiros já sabem contra quem jogam. Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Corinthians e Bragantino tiveram seu destino traçado para esta fase. A etapa vai até o fim de maio, mas o mata-mata da competição começa apenas após a Copa América em julho.

Os primeiros colocados de cada grupo se classificam automaticamente para as oitavas de final. Mas os times que terminarem em segundo irão para uma repescagem, que também contará com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Confira os grupos da Sul-Americana

A: Defensa y Justicia (ARG), Independiente Medellín (COL), César Vallejo (PER) e Always Ready (BOL)

B: Cruzeiro (BRA), Unión La Calera (CHI), Universidad Católica (EQU) e Alianza (COL)

C: Internacional (BRA), Delfín (EQU), Belgrano (ARG) e Real Tomayapo (BOL)

D: Boca Juniors (ARG), Fortaleza (BRA), Nacional Potosí (BOL) e Sportivo Trinidense (PAR)

E: Athletico Paranaense (BRA), Danubio (URU), Sportivo Ameliano (PAR) e Rayo Zuliano (VEN)

F: Corinthians (BRA), Argentinos Juniors (ARG), Racing (URU) e Nacional (PAR)

G: Lanús (ARG), Metropolitanos (VEN), Cuiabá (BRA) e Real Garcilaso (PER)

H: Racing (ARG), Coquimbo Unido (CHI), Sportivo Luqueño (PAR) e Bragantino (BRA)

Datas

– Primeira rodada: 2, 3 e 4 de abril;

– Segunda rodada: 09, 10 e 11 de abril;

– Terceira rodada: 23, 24 e 25 de abril;

– Quarta rodada: 07, 08 e 09 de maio;

– Quinta rodada: 14, 15 e 16 de maio;

– Sexta rodada: 28, 29 e 30 de maio;

– Oitavas de final: 16 a 25 de julho;

– Quartas de final: 13 a 22 de agosto;

– Semifinais: 22 a 31 de outubro;

– Final: 23 de novembro.

