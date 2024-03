Conmebol sorteia os grupos da Libertadores 2024; veja as chaves

Estão definidos os grupos da Libertadores 2024. Afinal, nesta segunda-feira, a Conmebol sorteou as chaves da principal competição de clubes da América do Sul. Assim, em evento realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, as 32 equipes conheceram seus rivais.

O torneio começa na primeira semana de abril, com jogos nos dias 2, 3 e 4 (terça, quarta e quinta-feira, respectivamente). Dessa forma, a fase de grupos irá até o fim de maio. O mata-mata, porém, só começará em agosto, após a disputa da Copa América. Os confrontos das oitavas de final, aliás, serão definidos por um novo sorteio. A decisão será no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. O estádio, contudo, ainda não foi definido pela Conmebol.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. Vale lembrar, porém, que os terceiros colocados de cada chave disputarão a fase eliminatória da Copa Sul-Americana, que também teve o sorteio nesta segunda-feira. Os lanternas, contudo, serão eliminados e não terão calendário internacional.

Confira os grupos

– A: Fluminense, Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHI);

– B: São Paulo, Barcelona de Guayaquil (EQU), Talleres (ARG) e Cobresal (CHI);

– C: Grêmio, Estudiantes (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI);

– D: LDU (EQU), Junior Barranquilla (COL), Universitario (PER) e Botafogo;

– E: Flamengo, Bolívar (BOL), Millonarios (COL) e Palestino (CHI);

– F: Palmeiras, Independiente del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool (URU);

– G: Peñarol (URU), Atlético-MG, Rosario Central (ARG) e Caracas (VEN);

– H: River Plate (ARG), Libertad (PAR), Deportivo Táchira (VEN) e Nacional (URU).

Datas

– Primeira rodada: 2, 3 e 4 de abril;

– Segunda rodada: 09, 10 e 11 de abril;

– Terceira rodada: 23, 24 e 25 de abril;

– Quarta rodada: 07, 08 e 09 de maio;

– Quinta rodada: 14, 15 e 16 de maio;

– Sexta rodada: 28, 29 e 30 de maio;

– Oitavas de final: 14 e 21 de agosto;

– Quartas de final: 18 e 25 de setembro;

– Semifinais: 23 e 30 de outubro;

– Final: 30 de novembro.

