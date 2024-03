Landim revela preocupação por jogo na altitude durante a final do Carioca

Logo após a definição dos grupos da Libertadores, torcedores do Flamengo ligaram o sinal de alerta para os jogos na altitude. Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, falou sobre o assunto e alertou para a primeira partida contra o Millonarios, na Colômbia, que será no meio dos jogos da final do Campeonato Carioca.

“Não dá pra escolher adversário, mas me preocupa o fato de ter uma logística complicada. O Flamengo estreia fora contra o Millonarios e é no meio da final do Carioca. Mas é do jogo, vamos enfrentar o desafio”, disse o presidente.

Estádio do Flamengo

Além de falar da Libertadores, Rodolfo Landim abordou outro tema que está em alta no Flamengo: a construção do estádio próprio. O mandatário falou que o clube está analisando outros terrenos além do espaço do Gasômetro.

“O Flamengo vem fazendo análises pra compra do terreno, tivemos reuniões com a Caixa, existem trabalhos que serão feitos ao longo dos próximos dias. É um trabalho em andamento, que espero ter sucesso. É a nossa prioridade, mas existem duas outras opções”, explicou.

