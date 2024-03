Zico tem estátua inaugurada em museu do Rio de Janeiro

Zico recebeu mais uma homenagem nesta segunda-feira (19). Em evento realizado no AquaRio, no centro do Rio de Janeiro, o Governo do Estado apresentou a nova estátua de cera do Galinho de Quintino. O ex-jogador do Flamengo, que esteve no evento ao lado de seu filho Thiago Coimbra e da esposa Sandra, não escondeu a felicidade durante a cerimônia.

Além disso, Zico ressaltou a relevância de receber esse tipo de homenagem ainda em vida e a importância da estátua estar no Rio de Janeiro.

“É um momento importante para todos nós, momentos como esse. Dizer que tudo que a gente procurou fazer durante a carreira inteira, valeu a pena. Foram tantos anos dedicados ao futebol, com muito amor e dedicação. Costumo dizer que toda homenagem é gratificante enquanto a gente está aqui na Terra. Quando Deus nos chama, aí a gente não vê, apesar da família estar aqui. Agradecer a todos que ajudaram de alguma forma, para que isso esteja acontecendo, aqui no AquaRio”, disse Zico, que prosseguiu.

“O mais importante é que essa homenagem está sendo feito no meu Estado, no Rio de Janeiro, acho que vocês muitas vezes não tem ideia do que a gente representa, não só pro país, mas para o Rio de Janeiro. Quando as pessoas nos recebem la fora, seja no Japão, Turquia, Itália, lugares onde passei e fui muito feliz, a galera sempre fala do Zico do Rio de Janeiro. Então é muito gratificante”, completou.

O evento recebeu cerca de 150 pessoas e teve convidados ilustres como o Doutor Tannure e o cantor Buchecha.

A produção para a estátua de Zico

Para que a estátua fosse produzida, Zico precisou tirar mais de 250 fotos, além de 300 medidas para serem utilizadas no desenvolvimento do busto e, claro, do corpo.

O espaço conta com estátuas de cera de grandes nomes mundiais, como Amy Winehouse, Gisele Bündchen, Tom Hanks, Messi, Rainha Elizabeth II e Bruce Lee. Outros famosos homenageados são: Justin Timberlake, Elvis Presley e Albert Einstein, a personagens da história do cinema.

