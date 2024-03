Dorival Jr comanda primeiro treino com grupo completo na Seleção Brasileira

O técnico Dorival Jr comandou nesta terça-feira seu segundo treino à frente da Seleção Brasileira, mas o primeiro com grupo completo. Após a chegada de Bremer, nesta manhã, o comandante canarinho fez trabalho tático no CT do Arsenal, em Londres.

A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade, no aquecimento dos jogadores. A partir daí, contudo, Dorival prezou pela privacidade e seguiu o treinamento com portões fechados. A Seleção Brasileira volta a treinar nesta quarta-feira.

Além de Bremer, que treinou pela primeira vez, o goleiro Léo Jardim também fez a primeira atividade. O arqueiro do Vasco chegou no fim da segunda-feira e perdeu a primeira atividade na capital britânica. Antes da atividade, Andreas Pereira e Richarlison concederam entrevistas coletivas no hotel em que o Brasil está hospedado.

No sábado, a Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra, no Estádio de Wembley, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, a delegação embarca para Madri, onde enfrentará a Espanha, na terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Estes amistosos serão os últimos antes da convocação para a Copa América 2024, que acontecerá entre junho e julho. Antes do torneio continental, porém, a equipe de Dorival Jr fará amistosos contra México e Estados Unidos, país que receberá a competição.

