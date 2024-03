Olivier Giroud tem negociação em andamento com clube da MLS

Depois de nomes como Carlos Vela, Gareth Bale, Giorgio Chiellini e Hugo Lloris, o Los Angeles FC tenta agregar outro nome de peso da Europa em suas fileiras. Trata-se do atacante francês Olivier Giroud, atualmente vinculado ao Milan até o dia 30 de junho.

A informação inicialmente veiculada pelo portal inglês ‘The Athletic’ aponta que o jogador de 37 anos analisa propostas em meio a aproximação do término de seu acordo com o clube italiano. Até segunda ordem, ele permanece no Milan somente até o mês de junho. Não por acaso, o LAFC se arriscou por uma investida no maior artilheiro da história da seleção francesa com 56 gols em 129 aparições.

No aspecto verbal, existe otimismo por parte do clube que disputa a Major League Soccer (MLS), já que as conversas tem avançado. Além disso, em janeiro deste ano, o próprio Giroud falou que, caso não renovasse com seu atual clube, tinha nos Estados Unidos um destino que lhe despertava interesse.

“Quero renovar. Consegui conquistar o coração dos torcedores com o título do Campeonato Italiano. Estamos falando sobre isso. Se eu puder terminar minha carreira no mais alto nível no Milan, eu terminarei. Eu poderia ir a algum campeonato exótico, sempre gostei do dos Estados Unidos, mas quero continuar marcando e ganhando com o Milan”, disse o avante.

Em sua terceira temporada no Rossonero, Olivier Giroud fez 121 partidas com 46 gols marcados, 20 assistências e a conquista do Campeonato Italiano em 2021/2022.

