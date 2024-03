José Carlos Araújo, ícone do rádio, recebe homenagem no Rio

Um dos maiores ícones do rádio brasileiro, José Carlos Araújo, recebeu uma homenagem do Governo do Estado, através da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), na tarde desta terça-feira (19). Garotinho completa no próximo dia 1º de abril 60 anos de rádio esportivo.

“Durante todo esse tempo, suas transmissões foram carregadas de amor e emoção, marcando milhares de fãs. Esse reconhecimento é apenas uma pequena parte diante de tudo o que ele merece. Quem não guarda na memória algumas narrações icônicas dessa lenda?”, elogiou Renato de Paula, presidente da Suderj.

Observador preciso e dono de uma linguagem única, ao longo de seis décadas, José Carlos Araújo apelidou diversos jogadores, entre eles Wilsinho, rebatizado em 1977 de “Xodó da Vovó”. Campeão pelo Vasco naquele ano, ele também recebeu homenagem da Suderj.





