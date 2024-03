O Flamengo já conhece as datas e os horários de seus jogos na fase de grupos da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, que caiu no Grupo E, ao lado de Millonarios (COL), Bolívar (BOL) e Palestino (CHI), irá estrear na competição em 2 de abril, uma terça-feira. A partida será contra o Millonarios, no Estádio El Campín, em Bogotá, capital colombiana. O primeiro jogo no Maracanã será oito dias depois, contra o Palestino.

Aliás, o Flamengo fará dois jogos seguidos fora de casa, depois disso, decidindo a classificação em dois duelos consecutivos no Maracanã, diante de Bolívar e Millonarios. Tricampeão da Libertadores, o Rubro-Negro chegou às oitavas de final no ano passado, sendo eliminado pelo Olimpia, do Paraguai. Até então, era o detentor da taça, conquistada em 2022, contra o Athletico Paranaense na final.

Confira as datas

02/04 (19h): Millonarios x Flamengo (Bogotá)

10/04 (21h30): Flamengo x Palestino (Maracanã)

24/04 (21h30): Bolívar x Flamengo (La Paz)

07/05 (21h): Palestino x Flamengo (Santiago)

15/05 (21h30): Flamengo x Bolívar (Maracanã)

28/05 (21h): Flamengo x Millonarios (Maracanã)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Definidas datas e horários dos jogos do Flamengo na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.