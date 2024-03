Veja datas e horários dos jogos do Botafogo na Libertadores-2024

O retorno do Botafogo à Libertadores já tem adversário, data, hora e local para acontecer. Será diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, no dia 3 de abril, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. As informações deste e dos demais jogos do Glorioso na competição já estão disponíveis no site da Conmebol.

A estreia do clube, aliás, terá transmissão ao vivo pela ESPN e no aplicativo Star+. Os demais jogos do clube na primeira fase serão em 11/04, contra a LDU (fora), 24/4 diante do Universitário (casa). Na sequência, enfrenta novamente contra a LDU, só que no Engenhão, em 8 de maio. As duas últimas rodadas, todavia, serão como visitante: em 16 de maio, no Peru, contra o Universitário e diante do Junior Barranquilla, na Colômbia, no dia 28/5.

Botafogo chegou às quartas em 2017

Apesar da ausência de sete anos da competição mais importante do continente, a participação mais recente do time deixou boas lembranças ao torcedor. Sob o comando técnico de Jair Ventura, o Glorioso chegou às quartas de final, quando caiu para o Grêmio. Os gaúchos viriam a ser os campeões daquele ano e, à ocasião da eliminação, boa parte da mídia considerou que o Alvinegro teve desempenho melhor na eliminatória.

Esta, entretanto, não foi a melhor participação do Botafogo na competição. Em duas oportunidades, nos anos de 1963 e 1973, o clube chegou às semifinais. À época, esta fase também era jogada em grupos.

Ao todo, já contando com a participação em 2024, o Glorioso soma seis presenças na competição.

