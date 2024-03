Definidas datas e horários dos jogos do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians já conhece as datas e os horários de seus jogos na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão, que caiu no Grupo F, ao lado de Argentinos Juniors (ARG), Racing (URU) e Nacional (PAR), irá estrear na competição em 2 de abril, uma terça-feira. A partida será contra o Racing, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O primeiro jogo em casa, na Neo Química Arena, será uma semana depois, contra o Nacional.

Aliás, o Corinthians fará dois jogos seguidos fora de casa e, depois disso, decide a classificação em dois duelos consecutivos em casa, diante de Argentinos e Racing. O Timão chegou à Sul-Americana após ficar em 13º lugar no Brasileirão, mas chegou às semifinais da competição continental do ano passado. Na altura, caiu diante do Fortaleza.

Confira as datas

02/04 (21h30): Racing x Corinthians (Montevidéu)

09/04 (19h): Corinthians x Nacional (São Paulo)

23/04 (21h30): Argentinos Juniors x Corinthians (Buenos Aires)

07/05 (19h): Nacional x Corinthians (Assunção)

14/05 (21h30): Corinthians x Argentinos (São Paulo)

28/05 (19h): Corinthians x Racing (São Paulo)

