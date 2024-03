Definidas datas e horários dos jogos do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras conheceu nesta terça-feira (19) as datas e os horários de seus jogos na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Verdão, que está no Grupo F, ao lado de San Lorenzo (ARG), Liverpool (URU) e Independiente Del Valle (EQU), estreará na competição em 3 de abril, uma quarta-feira. A partida é contra o San Lorenzo, fora de casa, no Nuevo Gasómetro. O primeiro jogo em casa, no Allianz Parque, será oito dias depois, contra o Liverpool.

O Palmeiras fará dois jogos seguidos fora de casa e, depois disso, decide a classificação em dois duelos consecutivos no Allianz, contra Del Valle e San Lorenzo. Tricampeão da Libertadores, o clube faturou duas destas taças em 2020 e 2021. A equipe poderá ter sua estreia na competição entre os dois jogos da final do Campeonato Paulista, caso se classifique a este ponto.

Confira as datas

03/04 (21h30): San Lorenzo x Palmeiras (Buenos Aires)

11/04 (21h): Palmeiras x Liverpool (São Paulo)

24/04 (21h30): Independiente Del Valle x Palmeiras (Guaiaquil)

09/05 (19h): Liverpool x Palmeiras (Montevidéu)

15/05 (21h30): Palmeiras x Independiente Del Valle (São Paulo)

30/05 (19h): Palmeiras x San Lorenzo (São Paulo)

