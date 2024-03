Corinthians x América-MG pelo Brasileiro Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e América-MG duelam nesta quinta-feira (21), às 19h30, na Fazendinha, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas chegam empolgadas após vencer o Grêmio, fora de casa, em sua partida de estreia. Por outro lado, as Spartanas empataram em 1 a 1 com o Internacional e busca sua primeira vitória na competição.

Como chega o Corinthians

As Brabas já começaram o Brasileirão Feminino mostrando porque são as favoritas, novamente, ao título. Assim, sob o comando de Lucas Piccinato, que substitui Arthur Elias, o Corinthians se impôs contra o Grêmio, em jogo no Sul, e venceu por 3 a 0. Aliás, os gols foram marcados por Millene (2) e Jheniffer. Neste ano, o Timão já levantou a primeira taça, após faturar a Supercopa do Brasil Feminina. Na final, elas venceram o Cruzeiro, por 1 a 0 na grande final. Agora, mira novamente conquistar o Nacional.

Como chega o América-MG

Por outro lado, o América-MG experimenta sua primeira temporada na Série A1 do Brasileirão Feminino. Sua estreia foi contra o cascudo Internacional, arrancando um empate em 1 a 1, com um gol já nos acréscimos do 2º tempo, marcado por Soraya. Aliás, o desempenho das Spartanas no Campeonato Mineiro de 2023 acabou sendo satisfatório, ficando em 2º lugar na fase de grupos, com 3 vitórias, 2 empates e sem derrotas. Na semifinal, foram eliminadas pelo Atlético-MG, por 2 a 1 no agregado. Agora, querem fazer bonito na primeira vez disputando o torneio nacional.

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

2° rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 21/03/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)

CORINTHIANS:Kemelli; Isabela, Tarciane, Mariza e Tamires; Ju Ferreira, Yayá, Vic Albuquerque e Fernanda; Jaque e Milenne. Técnico: Lucas Piccinato.

AMÉRICA-MG: Tainá; Laís Giacomel, Maiara, Karol Arcanjo e Ilana; Ana Flávia, Fanny Gauto e Sassá; Radija, Gadu e Soraya. Técnico: Jorge Victor.

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)

